Il PSG non abbassa le pretese per Guedes: chiesti 70 milioni al Valencia

Nonostante non sia stato convocato per la gara di oggi contro il Guingamp, il PSG non abbassa le pretese per Gonçalo Guedes. Stando a quanto riportato dai colleghi francesi di RMC Sport, la richiesta dei parigini è di 70 milioni di euro, malgrado ormai l'unica possibilità per il futuro dell'ex Benfica sia il Valencia, visto che il mercato in Inghilterra e Italia è chiuso. La prossima settimana sarà decisiva, ma il club spagnolo di certo non spenderà questa cifra per averlo.