Il rimpianto di Iniesta: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Kanté"

Il centrocampista del Vissel Kobe Andrés Iniesta, intervistato dai colleghi francesi di RMC Sport, ha svelato qual è il giocatore col quale gli sarebbe piaciuto condividere lo spogliatoio: "Avrei voluto giocare con Kanté. Lui è uno con cui vorresti stare per anni. Non credo che verrà in Giappone, ma io continuo a osservarlo e apprezzarlo. Il lavoro che fa in campo è strepitoso, non è casuale che sia diventato un leader del Chelsea e della Nazionale francese".