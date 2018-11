© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Secondo quanto riportato dal The Sun il Watford ha trovato l'accordo con il Fluminense per il giovanissimo attaccante Joao Pedro. L'idea degli Hornets è quella di ripercorrere la strada intrapresa con Richarlison, poi venduto all'Everton per quasi 50 milioni di euro. Joao Pedro, che non ha ancora debuttato con la prima squadra del club brasiliano, arriverà in Inghilterra solo nel gennaio 2020.