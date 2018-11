In Spagna puntano il dito contro De Gea: "Non è lo stesso dello United"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Spagna, dopo il ko contro la Croazia, il secondo consecutivo in Nations League (dopo quello con l'Inghilterra), si cerca un capro espiatorio e Marca punta il dito contro David De Gea. Il portiere, si legge, seppur non abbia evidenti colpe sui tre gol incassati contro la Croazia, non sembra riuscire a raggiungere i livelli mostrati con lo United in Premier. Sul secondo gol, per il quotidiano, De Gea avrebbe potuto fare di più, ma in generale la sensazione è di una maggiore insicurezza rispetto a quanto mostrato in Inghilterra. Nelle ultime due partite con la Spagna De Gea ha subito ben 6 gol e più in generale, dal 14 novembre del 2017, in 14 partite ha incassato 19 gol.