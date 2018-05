Incredibile Ferguson. Al risveglio dal coma: "Posso andare a Kiev?"

© foto di Imago/Image Sport

Incredibile Sir Alex Ferguson. Operato sabato scorso d'urgenza per un'emorragia celebrale, l'allenatore scozzese, al risveglio dal coma, ha chiesto cosa avesse fatto il Doncaster, squadra allenata dal figlio Darren. Parlando poi con i familiari, Ferguson ha chiesto se ci fossero possibilità di essere dimesso in tempo per andare a Kiev a vedere la finale di Champions League, in programma il 26 maggio e che vedrà affrontarsi Real Madrid e Liverpool.