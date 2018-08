Inghilterra, anche Vardy dice addio: "Giusto puntare sui giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Gary Cahill, anche Jamie Vardy dice addio alla Nazionale inglese. A riportarlo è il The Guardian che cita le parole dello stesso attaccante del Leicester: "Ad essere onesto era una cosa a cui pensavo da tempo. Ho parlato con Southgate e gli ho detto che da ora in poi è meglio portare giocatori più giovani per farli abituare alle sfide internazionali".