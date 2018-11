Inghilterra-Croazia 2-1: Three Lions alle Final Four, Vatreni retrocessi

© foto di Imago/Image Sport

L'Inghilterra vince in rimonta contro la Croazia nel big match di Wembley. Succede tutto nella ripresa: Kramaric porta in vantaggio gli ospiti al 57', poi Lingard e Kane ribaltano il risultato tra il 78' e l'85'. L'Inghilterra (prima con 7 punti nel Gruppo 4 di Lega A) accede così alle Final Four, mentre la Croazia (ultima con 4) è retrocessa in Lega B. Per quanto riguarda gli italiani in campo, sono partiti dal 1' i tre nerazzurri Vrsaljko (uscito infortunato al 26'), Brozovic e Perisic ed è entrato soltanto al 79' il centrocampista del Napoli Rog.

Questa la classifica finale del Gruppo 4 della Lega A di Nations League:

Inghilterra 7

Spagna 6

Croazia 4