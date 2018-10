Inghilterra, Henderson difende la Nations League: "E' una bella sfida"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo che Jurgen Klopp ha definito la Nations League la competizione più inutile, il centrocampista dell'Inghilterra Jordan Henderson invece sembra essere contento di giocare questa competizione invece delle amichevoli: "Da giocatore, vuoi vincere ogni partita, anche se è un'amichevole. Quando sei un calciatore, giochi per vincere. E per noi questa competizione è importante perché ha un effetto sui gironi dell'Europeo e sul ranking: è importante per noi vincere, specialmente contro le grandi nazioni come la Croazia e la Spagna. Vogliamo arrivare al livello successivo, battere squadre del genere, quindi è una bella sfida per noi e una sfida importante".