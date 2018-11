Inghilterra, il saluto di Rooney e la scoperta Wilson. E ora la vendetta

© foto di Imago/Image Sport

Nel giorno dell'addio alla Nazionale di Wayne Rooney, che saluta da leggenda tagliando il traguardo delle 120 presenze, l'Inghilterra scopre definitivamente il talento di Callum Wilson, attaccante classe 1992 che ha bagnato con una rete l'esordio assoluto con la maglia dei Tre Leoni. Schierato titolare a sorpresa, il giocatore del Bournemouth ha confermato il suo straordinario momento di forma siglando la rete del 3-0 finale contro gli USA. Dalla sesta categoria inglese a Wembley in sei anni, con in mezzo due gravi infortuni: una bella storia di calcio. È stata una serata dalle forti emozioni per la squadra di Southgate, che aveva il pensiero rivolto a Zagabria e alla sfida tra Croazia e Spagna, che ha rimesso tutto in gioco nel Gruppo 4 della League A. Adesso basterà battere i vice-campioni del Mondo in casa per staccare il pass per le Final Four della Nations League. Un'occasione enorme per vendicare, dopo pochi mesi, la sconfitta in semifinale del Mondiale, quando una rete di Mario Mandzukic nei supplementari mise fine al tormentone Football's coming home. Altrimenti sarà retrocessione.