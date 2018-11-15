Inghilterra, il saluto di Rooney e la scoperta Wilson. E ora la vendetta

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MILAN, IDEE FABINHO E CAHILL. FABREGAS TORNA IN ORBITA, SFUMA RAMSEY: VA AL BAYERN. A BREVE INCONTRO CON L'AGENTE DI RODRIGO CAIO. INTER, MIRANDA OBIETTIVO DEL SIVIGLIA. I NERAZZURRI PUNTANO LAZZARI, VERTONGHEN PER RIMPIAZZARE RANOCCHIA. LA JUVE PUNTA TONALI E VA IN POLE PER TODIBO,...
Oggi
11 Nov Milan-Juventus 0-2
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11 Nov Alessandria-Carrarese 2-3
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