Inghilterra, l'ultima di Rooney: "Qui per dire grazie a tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Wayne Rooney darà l'addio alla Nazionale nel match di giovedì contro gli USA, che si disputerà a Wembley e servirà per raccogliere fondi da destinare alla fondazione dell'ex attaccante del Manchester United. Il giocatore del DC United indosserà molto probabilmente la fascia di capitano in quella che sarà la sua 120ma e ultima presenza con la maglia dei Tre Leoni. Queste le sue dichiarazioni: "È bello tornare qui. Conosco il CT, lavorare con questo gruppo è un privilegio, non vedevo l'ora. Giovedì avrò modo di ringraziare tutti i tifosi per il supporto che mi hanno dato in questi 15 anni, sarà un piacere farlo e dire addio, cosa che non ero riuscito a fare nella mia ultima apparizione in Nazionale. Poi tornerò a casa e farò il tifo per loro".