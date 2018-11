Inghilterra, Southgate: "Conosciamo la Croazia. Dovremo essere perfetti"

© foto di Imago/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Croazia: "Entrambe le squadre sono tatticamente preparate e hanno l'opportunità di andare in semifinale. Dobbiamo essere perfetti. Li abbiamo affrontati un paio di volte negli ultimi mesi, per cui conosciamo il loro stile di gioco e dove dobbiamo colpire".