Inghilterra, Southgate: "Domani la notte di Rooney. Sarà speciale"

© foto di Imago/Image Sport

Amichevole contro gli USA per l'Inghilterra di Gareth Southgate. Il ct dei Tre Leoni ha presentato il match, che sarà anche l'addio alla Nazionale di Wayne Rooney, in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla BBC: "Credo che Wayne meriti la miglior accoglienza possibile - afferma subito Southgate -. Quanto giocherà? Al momento non voglio esprimermi in merito. Gli daremo lo spazio che merita, ma voglio anche essere sicuro che la squadra abbia i giusti equilibri perché la prestazione è una priorità. Un messaggio ai tifosi per l'ultima di Rooney? Non credo ce ne sia bisogno. Tutti siamo consapevoli del contributo che ha dato alla Nazionale e non è un caso che sia il capocanoniere storico nonché il recordman di presenze. Domani Delph sarà il capitano, ma Rooney avrà la maglia numero 10 e quando arriverà il suo momento gli verrà consegnata anche la fascia. Le critiche per la convocazione di Rooney? E' stata una delusione leggerle ed essere costretto a difenderla. Stiamo parlando di un giocatore che è in Nazionale maggiore da quando aveva 17 anni e che ha avuto una carriera incredibile. Il suo grande rimpianto, poi, è di non essere riuscito a guidare la Nazionale ai traguardi che voleva. Per tutto questo, per la persona che è Wayne, domani sarà una notte speciali per tutti".