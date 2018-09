Inghilterra, Southgate: "Gol di Welbeck regolare, Shaw sta bene"

© foto di Imago/Image Sport

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha commentato così la sconfitta per 2-1 contro la Spagna: “Dobbiamo ripartire dall'ultima mezzora, quella in cui siamo rientrati in gioco alla ricerca del pareggio. Per lunghi tratti di partita l'avversario ci è stato superiore: ci hanno pressato e noi non abbiamo fatto circolare nella maniera corretta il pallone. Gol di Welbeck? Non è lui a commettere fallo, per me è tutto regolare”.

Sulle condizioni di Luke Shaw dopo lo spaventoso scontro aereo con Carvajal: “In questo momento è seduto nello spogliatoio, sta parlando con i compagni ed è una cosa confortevole. Tra stanotte e domani continueremo a valutare le sue condizioni”.