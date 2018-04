Inghilterra, Walker ottimista: "Vincere il Mondiale sarebbe un miracolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Servirebbe un miracolo per far vincere il mondiale all'Inghilterra". Kyle Walker l'ottimista. Il terzino dell'Inghilterra e del Tottenham, intervistato da talkSPORT, ha parlato delle prospettive della nazionale dei Tre Leoni in vista di Russia 2018: "Spero che il nostro percorso sia il più lungo possibile, ma dobbiamoe ssere realistici. Abbiamo i giocatori per farlo, ma vincere il mondiale sarebbe un miracolo. Abbiamo i giocatori, ma non abbiamo l'esperienza, almeno non negli ultimi anni".