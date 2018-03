Iniesta: "Barça o Cina, entro il 30 aprile deciderò il mio futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel post partita della sfida col Chelsea, Andres Iniesta ha parlato anche del suo futuro che in molti, compreso il Mundo Deportivo, vedono lontano dal Barcellona: "Entro il 30 aprile devo prendere la decisione, se restare al Barcellona o andare in Cina. Valuterò quel che è meglio per me e anche per il club".