Iniesta celebrato dai quotidiani spagnoli. AS: "Non andare via"

© foto di J.M.Colomo

Alla sua ultima finale con il Barcellona, Andres Iniesta ha chiuso con il titolo de la Copa del Rey prima del campionato. I quotidiani spagnoli oggi sono tutti o quasi per lui ed emblematico è il titolo in prima pagina di AS: "Iniesta, non andare via". "E' stato l'anima del Barça nella conquista della Copa ed uscito dal campo con l'ovazione dei tifosi".