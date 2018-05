Inter Turku, il trionfo di Piccareta in Suomen Cup: "Gioia indescrivibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Finlandia c'è un po' d'Italia che festeggia. A trionfare nella Suomen Cup, la coppa nazionale, è stato infatti l'Inter Turku allenato dal tecnico Fabrizio Piccareta, un passato nelle giovanili di Inter e Sampdoria, che a Rivierasport.it ha raccontato un trionfo che regala alla bacheca della società un trofeo che mancava da nove anni: "La vittoria della Suomen Cup è di vitale importanza per il mio club per diversi motivi. Innanzitutto è il primo trofeo che mettiamo in bacheca dopo 9 anni, in secondo luogo ci regala l'accesso ai preliminari di Europa League che oltre a portare un introito economico in più nelle casse societarie ci permette di avere più visibilità lontano dai nostri confini. In ultimo è una bella iniezione di fiducia in un momento in cui non stiamo facendo bene in campionato. La finale è stata interpretata alla perfezione dalla mia squadra, grandissima tenuta difensiva e grande applicazione mentale. Siamo riusciti a sfruttare al meglio le occasioni contro un HJK che è una squadra di grande qualità. Vedere i miei giocatori ed il mio staff festeggiare sotto la gradinata insieme ai nostri tifosi è un ricordo che porterò sempre con me. - conclude Piccareta – Dedica? In passato ho vissuto momenti altrettanti esaltanti, ma da vice allenatore. Questo è il primo importante trofeo nella mia carriera da primo allenatore e lo dedico alla mia famiglia per il sostegno che mi dà sempre soprattutto nei momenti difficili".