Irlanda del Nord, Federazione infuriata con Lafferty: squalifica in arrivo

La Federazione dell'Irlanda del Nord potrebbe impedire all'ex attaccante del Palermo ora ai Glasgow Rangers Kyle Lafferty di giocare la prossima partita di campionato. Il motivo è presto detto: il giocatore ha lasciato il ritiro della Nazionale per presunto infortunio salvo poi tornare ad allenarsi subito con la squadra di club. Il regolamento FIFA prevede la possibilità per la Federazione di squalificare un giocatore per comportamento non all'altezza in riferimento alla selezione Nazionale.