Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto...

Sassuolo, Mapei dà 23 milioni. Fatturato in calo

Fiorentina, per gennaio casting in attacco: quattro i nomi sul taccuino

TOP NEWS Ore 20 - Inter, Keita non convince. Tete proposto al Milan

Inter, il presidente del Santos: "Faremo di tutto per trattenere Gabigol"

Ag. Jorginho: "E' legato al Napoli. Higuain-Chelsea? Tifo per i Blues"

Napoli, anche la Fiorentina ha chiesto Ounas in prestito a gennaio

Sampdoria, Ferrero: "Il contratto di Quagliarella non scade mai"

Inter, Keita: "Tanta voglia di tornare in campo. Siamo fiduciosi"

PSG, Neymar a forte rischio per il Liverpool, non preoccupa Mbappè

SPAL, scout dell'Inter per Lazzari: al momento non è una priorità

Peccenini: "Roma, serve il vice-Dzeko. No al centrocampista"

Dopo l'annuncio della separazione consensuale con il ct Martin O'Neil la Federcalcio irlandese potrebbe fare il salto indietro nel suo recente passato. Secondo quanto riportato da SkySports UK , infatti, il nome caldo per la successione sulla panchina della Nazionale sarebbe quello di Mick McCarthy , tecnico che ha già allenato l'Irlanda tra il 1996 e il 2002.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy