Italia, Mancini: "Ottima partita, serve qualcosa in più per far gol"

Queste le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ai microfoni di Rai 1 dopo il pareggio di San Siro contro il Portogallo. "Abbiamo fatto un'ottima partita, nel secondo tempo abbiamo avuto un momento di calo. E' chiaro dobbiamo fare qualcosa in più per trovare con facilità in gol. Un passo avanti rispetto alla partita con la Polonia, abbiamo giocato un'ottima gara. A volte dovevamo cambiare più spesso gioco per favorire Chiesa".