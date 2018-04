Juve, verso il Real: Vallejo in pole al posto dello squalificato Ramos

E' il grande (e unico) nodo da sciogliere in casa Real, vista l'assenza forzata per squalifica di capitan Ramos. Senza Nacho, il suo sostituto naturale fermo ai box, le possibilità per Zidane sono due: l'arretramento di Casemiro, soluzione peraltro già vista in passato, o l'impiego dal primo minuto del 21enne Vallejo, recuperato dal problema muscolare. E l'ipotesi dell'inserimento del giovane difensore sembra essere al momento la più probabile, in virtù di un assetto tattico che non verrebbe stravolto. "Il ragazzo sta bene e non ha avuto nessun tipo di fastidi. Perciò non dovrebbero esserci problemi" ha detto il tecnico francese presentando in conferenza il match di stasera a Madrid, contro una Juventus chiamata a ribaltare il 3-0 dell'andata allo stadium. Nessun dubbio per il resto dell'unidici, che dovrebbe vedere Navas in porta, con Carvajal, Varane, Vallejo - appunto - e Marcelo nella linea difensiva a quattro. In mediana agiranno Modric, Casemiro e Kroos, con Isco sulla trequarti e alle spalle di Benzema e Ronaldo. Fischio d'inizio ore 20.45 al Bernabeu, da cui la Juve dovrà uscire con un'impresa (quasi) impossibile. Ma il miracolo della Roma contro il Barcellona, visto ieri all'Olimpico, lancia un messaggio forte e chiaro un po' a tutti. Attenzione: si può fare.