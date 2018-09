Karius sulla finale di Champions: "Ramos non mi ha mai chiesto scusa"

© foto di Imago/Image Sport

Loris Karius, ex portiere del Liverpool oggi al Besiktas, è tornato sulla finale di Champions dello scorso anno tramite i microfoni della Bild: "Nessuno potrà mai togliermi il ricordo di aver giocato quella partita. Così come nessuno potrà mai capire la correlazione fra il colpo subito e gli errori commessi successivamente. Sergio Ramos? Non so se mi fece male di proposito. Solo lui può saperlo, ma non è importante adesso. Posso solo dire che non mi ha mai chiesto scusa e che in condizioni normali difficilmente avrei commesso quegli errori".