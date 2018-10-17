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La Giovane Italia
Europa

Khan ha ritirato l'offerta: Wembley resta alla Federcalcio inglese

17.10.2018 22:12 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 3361 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wembley Stadium resterà di proprietà della Football Association. Shahid Khan, proprietario del Fulham, ha infatti ritirato l'offerta da 682 milioni di euro presentata per acquistare lo storico stadio che ospita le partite casalinghe della Nazionale inglese. L'impianto - ha fatto subito sapere la Federazione inglese - da questo momento non sarà più in vendita.
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