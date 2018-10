Khan ha ritirato l'offerta: Wembley resta alla Federcalcio inglese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wembley Stadium resterà di proprietà della Football Association. Shahid Khan, proprietario del Fulham, ha infatti ritirato l'offerta da 682 milioni di euro presentata per acquistare lo storico stadio che ospita le partite casalinghe della Nazionale inglese. L'impianto - ha fatto subito sapere la Federazione inglese - da questo momento non sarà più in vendita.