Klopp attacca la Nations League: "Una buona idea, ma non nel calcio"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Huddersfield, il tecnico del Liverpool - Jurgen Klopp - ha avuto modo di attaccare ancora una volta la Nations League: "La Nations League è una buona idea ma in un altro sport perché nel calcio non c'è spazio per una competizione come questa. Ma capisco che avrei dovuto dire quello che pensavo alla mia macchina del caffè perché a nessuno interessa davvero la mia opinione - ha detto ironico Klopp che prima della sosta il tecnico tedesco del Liverpool aveva definito un "torneo senza senso" -. Nessuno vuole vedere Anthony Joshua combattere tutte le sere e in altri sport ci sono soste più lunghe che nel calcio. Solo nel nostro sport tutti vogliono competizioni dove puoi essere retrocesso, promosso o giocare per qualcosa. A un certo punto bisogna pensare se vogliamo andare a vedere l'opera ogni sera oppure ogni due mesi. Mi piace la competizione ma qualcuno dovrebbe fare un attimo un passo indietro e pensare ai giocatori, come assicurarci che possano mantenere un certo livello di prestazioni".