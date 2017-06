Kluivert su Verratti: "Vuole il Barça. Operazione da oltre 100 milioni"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nonostante non sia più un dirigente del PSG Patrick Kluivert dai microfoni de La Sexta in Spagna è tornato a parlare del club transalpino ed in particolare del futuro di Marco Verratti al centro delle attenzioni di mercato del Barcellona: "Marco lo scorso anno ha rinnovato col PSG per quattro stagioni ma so che vuole il Barcellona. Il PSG però non lo lascia partire. Sarà un'operazione difficile, penso che potrebbe costare più di 100 milioni di euro".