Kolarov nuovo capitano della Serbia: "Pronto per questa responsabilità"

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma impegnato da oggi con la propria nazionale, è il nuovo capitano della Serbia. Ad ufficializzare la decisione è stato il ct della selezione balcanica, Mladen Krstajic, intervenuto in conferenza stampa con al suo fianco proprio il difensore giallorosso e Nemanja Matic, che sarà il vicecapitano. Kolarov ha commentato: "Quando il ct mi ha chiamato ho risposto subito di sì. Sono in questa nazionale da tanto tempo e sono pronto ad assumermi questa responsabilità e tutto quello che ne consegue. È una responsabilità anche per Matic. Dobbiamo approfittare del fatto che siamo qualificati ai Mondiali, dobbiamo impedire che succeda quello che è successo in passato, come ad esempio in Germania nel 2006. Quello che conta è che va tutto bene e che possiamo dare il massimo, a prescindere dai risultati". A riportarlo il sito ufficiale della federazione serba.