Kroos: "Real in crisi? Non sono preoccupato, è una nuova sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da ESPN, il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca Toni Kroos ha parlato così del momento complicato dei blancos: "Abbiamo dimostrato che il Real Madrid può cambiare sempre le cose. Ci sono sempre fasi come questa in una stagione. Non sono preoccupato, anzi. Cambiare questa situazione è una sfida per tutti noi".