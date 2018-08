L'Arsenal riprende il Chelsea ma cade nel finale: Alonso fa 3-2 per i Blues

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande derby a Stamford Bridge tra il Chelsea e l'Arsenal che hanno dato spettacolo nel 3-2 per i Blues. La squadra di Maurizio Sarri è passata in vantaggio dopo nove minuti dall'inizio della gara con Pedro e al 20' era già sul 2-0 grazie a Morata. Prima dell'intervallo però, l'Arsenal in quattro minuti dal 37' al 41' ha trovato l'incredibile 2-2 con le reti di Mkhitaryan e Iwobi riaprendo clamorosamente la gara. Nella ripresa decisivo Marcos Alonso che all'81' ha trovato il 3-2 finale regalando la seconda vittoria al Chelsea e condannando l'Arsenal alla seconda sconfitta dopo quella subita col Chelsea.

PREMIER LEAGUE 2° TURNO

Cardiff-Newcastle 0-0

Everton-Southampton 2-1

Leicester-Wolverhampton 2-0

Tottenham-Fulham 3-1

West Ham-Bournemouth 1-2

Chelsea - Arsenal 3-2

DOMENICA

Burnley - Watford (19/8, ore 14:30)

Manchester City - Huddersfield (19/8, ore 14:30)

Brighton - Manchester United (19/8, ore 17)

Crystal Palace - Liverpool (20/8, ore 21)