L'Atletico fa felice comunque la Ligue 1. La terza è ai gironi di Champions

La vittoria dell'Atlético Madrid in Europa League fa comunque felice il calcio francese. La vincitrice del torneo si sarebbe assicurata un posto nella fase a gironi della Champions League 2018-19, cosa che i colchoneros avevano però già ottenuto in virtù del secondo posto in campionato. Pertanto la squadra di Diego Simeone rimette a disposizione un posto che verrà occupato dalla terza classificata della Ligue 1. Quando manca una giornata alla fine Lione o Marsiglia si contendono il posto. Al momento è in vantaggio l'OL di un punto, con la squadra di Bruno Genesio impegnata in casa cotnro il Nizza, che è ancora in corsa per l'Europa League. L'OM di Rudi Garcia invece se la vedrà al "Velodrome" contro un Amiens già salvo.