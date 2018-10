© foto di Imago/Image Sport

L'avvocato di Diego Maradona, Matias Morla, fa chiarezza sul durissimo attacco del Diez su Lionel Messi. "Lo chiamerà per spiegarsi e per scusarsi. Ha sempre appoggiato la Seleccion, non voleva accusare Leo di non essere un leader. E' stato frainteso", ha detto ad America 24.