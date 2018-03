L'Equipe avverte la Nazionale francese: "Il talento non basta"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina avverte la Nazionale francese in vista dell'amichevole contro la Russia titolando: "Il talento non basta". Dopo la sconfitta interna contro la Colombia, sono piovute aspre critiche sulla testa dei calciatori di Deschamps, che stasera sono chiamati a una grande prestazione per non preoccupare il cuore dei sostenitori francesi.