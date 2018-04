L'Equipe critica il PSG formato europeo: "Sette anni di riflessione"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre con il Paris Saint-Germain e la vittoria dell'ennesimo titolo nazionale: "Sette anni di riflessione". La proprietà qatariota ha completamente rivoluzionato il calcio parigino, che in Francia non ha più avversari ma che resta lontano dai top club europei. Il grande limite del PSG è proprio questo, con Al Khelaifi adesso vuole trovare la chiave per dare ufficialmente la caccia alla Champions League.