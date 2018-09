Come prevedibile, è la Juventus la squadra che spende più soldi per gli ingaggi della Serie A. Il club bianconero, complice anche l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, ogni anno spende al lordo 219 milioni di euro. Seguono le milanesi, col Milan (140) che è davanti all'Inter (119)....

Slavia Praga, arriva Traoré in prestito

Leicester, può tornare Drinkwater: Foxes al lavoro per gennaio

Zenit, una nuova maglia per Marchisio: a San Pietroburgo vestirà il 10

Real, lo show nel mini-derby costa a Vinicius Jr... un morso in testa

Ronaldo: "Voglio far parte del presente e del futuro del Valladolid"

Seri: "Il Fulham è stato subito chiaro. Per questo l'ho preferito alle big"

Strootman ha già conquistato Marsiglia: man of the match col Monaco

AS e la nuova avventura di Kepa: "Pronto per la sfida"

L'Equipe e le pagelle del mercato: "PSG insufficiente. Marsiglia ok"

Il Daily Star in prima pagina: "SOS Terry per l'Aston Villa"

Watford, pronto il rinnovo per Garcia dopo la partenza sprint

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Le pagelle del mercato". La squadra che ha ottenuto il miglior voto è il Rennes con 17 punti su 20. Bene anche il Marsiglia, con l'acquisto di Strootman, valutato 12 su 20. Malino il PSG che viene considerato insufficiente con 9 punti su 20: "Deve fare i suoi compiti" come a scuola.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy