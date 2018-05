L'Equipe in prima pagina: "Buffon si avvicina"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina, in prima pagina trova spazio per la trattativa principale in casa del Paris Saint-Germain in questi primi giorni dedicati al calciomercato: "Buffon si avvicina". L'ex capitano della Juventus è ormai a un passo dalla squadra di Tuchel, con il suo agente che in questi giorni è a Parigi per trattare l'approdo sulle rive della Senna dello storico numero uno azzurro.