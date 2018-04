La beffa di Coutinho. Da Barcellona a osservare i reds che volano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i tanti sconfitti nella notte di Roma c'è anche chi all'Olimpico non c'era, consapevole di essersi precluso la possibilità di giocare in Champions fino al termine della stagione. Philippe Coutinho l'aveva anche iniziato il torneo, con il Liverpool, contribuendo alla qualificazione dei reds con 5 reti in 5 partite. Liverpool che, assieme alla Roma, è la sorpresa di questa edizione. La mina vagante che ora è capace di tutto, anche di eliminare il Manchester City che ha speso in due anni ha speso 512 milioni al solo scopo di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Peccato che a questo sogno Coutinho vi abbia rinunciato da tempo, scegliendo il Barcellona anche a costo di non giocare il torneo. Il Liverpool, del suo addio, se ne era già fatto una ragione e pare non soffrirne più di tanto. Nessuno però lo ha dimenticato e i tifosi, dei reds soprattutto, si sono scatenati con i meme in rete. Alcuni veramente divertenti. E lo scherzo potrebbe non finire qui...