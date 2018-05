La European Judo Union contro Ramos: "L'arm-lock da noi è proibito"

Dopo il rigore di Ronaldo contro la Juve, il fallo di Ramos ai danni di Salah. L'infortunio dell'esterno del Liverpool in queste ore è diventato virale e in tanti, sui social, hanno scritto la loro. Simpatico, in particolare, il tweet dell'Unione Europea di Judo, che ha ironizzato così sul gesto del capitano del Real Madrid: "Arm-lock tecnica proibita nel judo, ma in Champions è abbastanza per vincere la Champions League".

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB

— European Judo Union (@europeanjudo) 27 maggio 2018