La FIFA minaccia la Grecia: rischio esclusione dalle coppe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fifa ha dichiarato che il campionato greco, segnato dalla violenze, è 'sull'orlo del precipizio' e i club greci rischiano l'esclusione dalle competizioni europee a meno che le autorità non agiscano rapidamente. "Tale comportamento ci ha spinto a venire qui per formulare delle raccomandazioni", ha detto Herbert Hubel, capo della commissione Fifa istituita lo scorso luglio per monitorare la federazione calcistica greca, in una conferenza stampa organizzata dopo la riunione di emergenza con i funzionari greci. 'La Grexit che sembrava distante non è più impossibile. Il calcio greco ha raggiunto l'orlo del precipizio", ha spiegato Hubel.