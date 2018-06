La madre di CR7 tifa United: "Vorrei rivederlo a Manchester"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È stato così ben accolto a Manchester che mi piacerebbe vederlo tornare lì. Ma è la sua vita, è lui che decide". La madre di Cristiano Ronaldo spinge il fenomeno portoghese verso il ritorno al Manchester United. Intervistata da Le Parisien, Dolores Aveiro, pur non disdegnando il PSG ("Perché no?"), ha chiarito le sue idee sul futuro del figlio. Non un dettaglio: in passato, la madre di CR7 aveva dichiarato che un giorno suo figlio avrebbe giocato al Real Madrid. Cosa poi puntualmente verificatasi.