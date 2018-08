La promessa di Sarri: “Smetto di fumare finché sarò al Chelsea”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri è pronto a rinunciare a fumare finché resterà sulla panchina del club inglese spiegando che ha faticato a fare a meno delle sigarette specialmente durante gli orribili 15 minuti della sfida contro l'Arsenal: “Mi fermerò, ma solo per uno o due anni e poi ricomincio. - spiega Sarri come riporta il Mirror - Mentre eravamo sotto contro l'Arsenal non avevo bisogno solo di fumare, aspettavo solo che finisse il primo tempo”.