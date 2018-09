La stampa inglese esalta il Liverpool. Firmino ci mette pure l'occhio

Il Liverpool è sicuramente la squadra che in Premier League sta offrendo il miglior connubio tra gioco e risultati. A darne un'ennesima conferma la quinta vittoria su cinque gare arrivata ieri, peraltro su un campo assai complicato come Wembley. I Reds di Klopp hanno di fatto lanciato la volata per il campionato battendo 1-2 il Tottenham, in una gara nella quale non sono mancate emozioni. E colpi di scena: come ad esempio l'infortunio all'occhio patito da Firmino. Il brasiliano è rimasto vittima di una manata involontaria di Vertonghen, che l'ha di fatto accecato. Ecco perché è stato sostituito ad un quarto d'ora dalla fine. Ecco le principali aperture inglesi dedicate al tema: