Lampard in trattativa col Derby County dopo il no all'Ipswich

Il Mattino in prima: “Noi, tifosi spaesati tra Sarri e Carletto”

La Nazione e il mercato viola: "Tutti pazzi per Chiesa"

La Stampa: "Non solo Ronaldo-Salah. Real-Liverpool finale degli opposti"

La Nuova Ferrara: "Per contratto e obiettivi la palla passa a Semplici"

Il Messaggero, la Lazio e Milinkovic: "Ok, il prezzo è russo"

Il Corriere Fiorentino e il futuro di Badelj: "Sì o no in 72 ore"

Il Messaggero sulla Roma: "Un mercato in fasce"

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror , l'ex centrocampista del Chelsea Frank Lampard , dopo aver rifiutato la panchina dell'Ipswich Town, avrebbe avviato i colloqui con il Derby County per diventare il prossimo tecnico dei Rams .

