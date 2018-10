Laudrup: "Non mi sono mai candidato per la panchina del Real Madrid"

Fra i nomi emersi per la panchina del Real Madrid, in caso di esonero di Julen Lopetegui (ipotesi ventilata nei giorni scorsi), c'è anche quello di Michael Laudrup. Lo stesso tecnico, però, ha negato questa possibilità e soprattutto la voce che aveva parlato di una sua auto candidatura per la panchina dei Blancos: "Personalmente non mi sono offerto a nessuna squadra. Non lo farei mai, più che altro per rispetto di un collega", le sue parole al media danese Ritzau.