Le pagelle del Barcellona - Il solito Messi, Rakitic sottotono

Risultato finale PSV Eindhoven-Barcellona 1-2

Ter Stegen 5.5 - Non commette errori evidenti ma dà sempre una sensazione di insicurezza all'intero reparto. Impreciso nei rinvii e incerto nelle uscite.

Semedo 6 - Si fa notare grazie alle sovrapposizioni sulla fascia destra con Dembelé. Trova spesso il fondo e va a servire il cross, meglio quando si tratta di farsi avanti.

Piqué 7 - Terzo gol in stagione per il difensore centrale, pronto a infilare in rete l'assist di Messi per il raddoppio blaugrana. Corona una prestazione di esperienza e carattere.

Langlet 6 - Subisce le molte occasioni create dagli olandesi ma è in grado di fare buona guardia, anche se soffre parecchio la fisicità di De Jong.

Alba 6 - Inizia al meglio, con numerose discese sulla corsia e diversi palloni interessanti messi in mezzo. Con il passare dei minuti cala fisicamente e nel rendimento.

Rakitic 5.5 - Una prestazione al di sotto di quanto può realmente dare il centrocampista. Troppo impreciso, perde un paio di palloni davvero sanguinosi.

Busquets 6 - In una gara più complicata del previsto è il cervello della squadra blaugrana. Non perde la pazienza, detta i tempi della manovra e mantiene l'ordine a centrocampo.

Vidal 6.5 - Finalmente si prende la scena, gioca dal primo minuto ed è il più pericoloso. Soltanto due miracoli dei difensori avversari gli negano la gioia del gol.

Dembele 6 - Impalpabile e a tratti irritante per tutta la partita finché non serve a Messi la palla giusta per il gol del Barcellona. Da quel momento diventa un altro giocatore. (Dall'80' D. Suarez s.v.).

Messi 7.5 - Il genio inventa per i compagni ma predica nel deserto. Le sue intuizioni non trovano concretezza, poi il lampo e il gol numero 106 in Champions che vale il vantaggio. Si regala anche l'assist per Piqué.

Coutinho 6 - Spicca per le qualità grazie alle quali si infila negli spazi e mette in difficoltà la difesa olandese. Duetta con Messi, si accende a intermittenza. (Dal 70' Malcom 5.5 - Si divora un gol solo davanti al portiere che è davvero clamoroso).