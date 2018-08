Le pagelle del Bayern – Muller migliore in campo, difesa da rivedere

Risultato finale: Bayern Monaco-Hoffenheim 3-1.

© foto di J.M.Colomo

Neuer 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo, ha poche colpe sul gol subito. Nella ripresa viene impegnato a più riprese, ma si fa trovare pronto.

Kimmich 6.5 - Gestisce entrambe le fasi e non si ferma mai. Sbaglia davvero poco, è il valore aggiunto sulla corsia destra.

Boateng 5.5 - Il suo errore difensivo al momento del gol poteva essere decisivo. Per il resto del match non è molto reattivo e perde spesso la marcatura.

Sule 6 - Meglio rispetto al compagno di reparto, dalle sue parti l’Hoffenheim non affonda quasi mai.

Alaba 6 - Non spinge sempre, ma quando ci prova crea diversi pericoli. Meno preciso in fase difensiva, dove lascia troppo spazio agli avversari.

Martinez 5 - Nel primo tempo gioca senza strafare, nella ripresa Zuber lo manda in confusione. E spesso litiga con Szalai. (Dal 67’ Goretzka 6 - Dà un po’ di dinamismo al centrocampo, si inserisce con costanza).

Thiago Alcántara 6 - Gioca facile e non esagera mai. Buona la prima, anche se abbiamo visto partite giocate con un ritmo più elevato.

Coman 7 - Primo tempo incredibile, sulla corsia destra è una scheggia impazzita che non si ferma mai. È costretto ad uscire per via di un infortunio alla caviglia. (Dal 45’ Robben 7 - Solita finta? Sì, ma non lo prendono mai. Ci prova e ci riprova e alla fine entra anche lui nel tabellino dei marcatori).

Muller 8 - Migliore in campo nel match di oggi. È sempre in movimento, tutti i palloni passano dai suoi piedi. Gol di testa che apre la stagione, tanto suggerimenti che aprono praterie. La difesa avversaria soffre soprattutto sui suoi passaggi filtranti.

Ribéry 7 - Va a strappi, ma quando punta l’uomo è imprendibile. Passano gli anni, ma rimane un giocatore chiave per questa squadra. (Dall’83’ James Rodriguez s.v.).

Lewandowski 6 - Il rigore segnato dopo la ripetizione gli evita una pessima figura. Non si vede quasi mai, oggi è lui l’assente ingiustificato in casa Bayern.