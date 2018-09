Le pagelle del Bayern Monaco - Alaba scatenato, inoperoso Neuer

Risultato finale: Schalke-Bayern Monaco 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neuer 6 - Voto di stima per il portiere tedesco, gli attaccanti dello Schalke non lo mettono mai in difficoltà e vive una serata abbastanza tranquilla.

Kimmich 6,5 - Spinta costante lungo tutto l'out destro del campo, batte anche il calcio d'angolo pennellato per la testa vincente di James Rodriguez nel primo tempo.

Sule 6,5 - Imbattibile sul gioco aereo, roccioso quanto basta ed essenziale. Sbaglia poco l'ex centrale dell'Hoffenheim senza mai concedere un centimetro all'interessante Embolo.

Hummels 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del centrale tedesco, forma una grande coppia con Sule senza lasciare un minimo spazio agli attaccanti dello Schalke.

Alaba 7 - Sicuramente il top nel ruolo, abbina le ottime doti in fase difensiva ad un mancino delizioso. Ci prova dalla distanza e mette in difficoltà Fahrmann poi dai trenta metri su punizione becca una traversa incredibile.

Thiago Alcantara 6,5 - Lascia per una volta da parte il ruolo di rifinitore interpretando al meglio quello di mediano, lo si vede spesse volte a battagliare con costanza in mezzo al campo.

Goretzka 6 - Sente la partita come pochi vista la recente parentesi allo Schalke, battaglia lungo la linea mediana ingaggiando un buon duello con Caligiuri.

James Rodriguez 7 - Apre le danze con un colpo di testa solitario per il vantaggio e si guadagna il calcio di rigore, perdonato per il clamoroso errore sotto porta. Un pericolo costante per la retroguardia dello Schalke. (Dal 87' Sanches sv).

Muller 6,5 - Viaggia lungo tutta la trequarti in attesa di palloni giocabili, quando trova lo spazio manda in porta i compagni come nell'occasione per James Rodriguez.

Ribery 6 - Anche per l'età vive di strappi, quando parte palla al piede a volte diventa imprendibile. Nella gara di oggi si prende però qualche pausa più corposa. (Dal 84' Gnabry sv).

Lewandowski 6,5 - Non sembrava almeno all'inizio una partita facile per qualche giocata non andata a segno, cresce con il passare dei minuti ed è glaciale dal dischetto per il raddoppio bavarese. (Dal 79' Wagner sv).