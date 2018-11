Le pagelle del Belgio - Si salvano solo Eden e Thorgan. Difesa colabrodo

Risultato finale: Svizzera-Belgio 5-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Courtois 5,5 - Trafitto dai cinque sigilli svizzeri che, se analizzati attentamente, scaturiscono più per meriti dei rossocrociati che per demeriti suoi. Ribatte quel che può ed è guardingo in uscita alta e bassa.

Alderweireld 4 - Spicca leggermente nel trio difensivo belga per buona parte del match, salvo poi naufragare nel finale con la pessima marcatura su Seferovic, che di testa deposita il quinto gol. Comunicazione con Kompany e Boyata inesistente.

Kompany 4,5 - Non emerge nel caos malgestito e perde sovente di vista gli avversari diretti. Spartisce con i compagni di ventura le responsabilità di una serata pessima, da archiviare al più presto.

Boyata 4 - Non pervenuto quando gli elvetici alzano i ritmi. Sul momentaneo pari si lascia sorprendere alle spalle da Shaqiri, che serve l'assist di testa a Seferovic. Uno squillo di destro nel finale da centravanti aggiunto.

Meunier 5 - Ingabbiato a destra e mai propositivo in una delle serate più amare del recente passato belga. Quando gravita nei pressi della linea di fondo opposta prova a mettere al centro cross rimpallati sistematicamente dalle schiene degli avversari. (Dal 90' Origi s.v.).

Tielemans 5 - La serata ha inizio con le migliori premesse: l'azione del raddoppio di Thorgan Hazard ha origine da un suo disimpegno a metà campo. Poi il nulla cosmico: lui e Witsel vengono annientati dal centrocampo opposto.

Witsel 4,5 - Filtro difettoso e mai realmente in partita. Poco reattivo nei tentativi di opposizione, nettamente al di sotto dei consueti standard in fase di possesso. S'accoda ai grandi flop della serata.

Chadli 4,5 - Infausta mossa a sorpresa di Martinez: presenza leggera sul binario di competenza e pochi spunti. Protagonista in negativo con lo sgambetto su Mbabu che procura il rigore spartiacque per i rossocrociati. Lo rileva Batshuayi dopo il poker di Elvedi. (Dal 65' Batshuayi 5,5 - Non riesce ad entrare in partita dopo l'ingresso).

T. Hazard 7 - Si prende la scena nei primi venti minuti: prima lo scavetto di rapina dopo la frittata di Elvedi, poi il gran diagonale che capitalizza una ripartenza da manuale. Cala a picco alla distanza.

Mertens 5 - Partenza ok con il solito repertorio di combinazioni nello stretto con i due Hazard. Quando la Svizzera prende in mano le redini della gara sparisce dai radar e non desta preoccupazione ad Elvedi e Klose.

E. Hazard 6 - L'ultimo ad arrendersi: nel disastro collettivo del secondo tempo ingaggia un duello personale con Sommer, abile ad opporsi a tutti i suoi tentativi. Nei minuti finali colpisce anche il montante alto.