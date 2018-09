Le pagelle del Benfica - Almeida in difficoltà, Gabriel entra e vivacizza

Risultato finale Benfica-Bayern Monaco 0-2

Vlachodimos 6.5 - Non ha responsabilità sul gol incassato dopo dieci minuti, né sulla rete del raddoppio. Anzi evita un passivo ancora più pesante con parate importanti, decisiva nel finale quella su Robben.

Almeida 5 - Dalle sue parti affondano tutti, da Ribery ad Alaba, che sgusciano fin troppe volte superandolo. Quando tenta lui, di avanzare sul fronte avversario, ne escono cross mai puntuali.

Dias 5.5 - Si trova a fronteggiare un avversario ostico come Lewandowski, non gli riesce sempre al meglio. Si trova in difficoltà nello sbarrare la strada agli attaccanti bavaresi.

Jardel 6 - E' attento nel chiudere gli spazi a Robben e interviene spesso per sbrogliare le situazioni più complicate. E' il leader della retroguardia lusitana.

Grimaldo 6 - Rispetto all'omologo sulla fascia opposta, l'esterno riesce a proporsi in modo più efficace con un paio di sortite offensive e traversoni interessanti.

Pizzi 5 - Resta estraneo al gioco portoghese per tutto il primo tempo, senza riuscire ad accendersi mai. Brilla a intermittenza, non quanto ci si aspetterebbe da lui. (Dal 62' Rafa 5.5 - Rui Vitoria lo manda in campo per rendere la squadra più pericolosa, il portoghese non lo soddisfa come vorrebbe).

Fejsa 5.5 - Non è lucido nel dettare i tempi della manovra ed è sempre piuttosto confuso. L'ammonizione dopo venti minuti, per un placcaggio su Lewandowski, ne condiziona la partita.

Gedson Fernandes 5.5 - Non si è visto granché per tutta la gara, forse un po' timido e impaurito. Contro un avversario di tale calibro, ci può stare per un 19enne. (Dal 75' Zivkovic s.v.).

Cervi 5 - Risulta fin troppo evanescente, nonostante l'impegno. Ogni suo tentativo rimane fumoso, alla fine non è né pericoloso a livello individuale né efficace nel duettare con i compagni di reparto.

Salvio 5.5 - Porta la firma dell'attaccante l'unica conclusione in porta del Benfica nel primo tempo. Resterà isolata, tranne un tentativo più tardi, prima di essere sostituito. (Dal 62' Gabriel 6.5 - Il migliore in campo entra dalla panchina. Ha il merito di vivacizzare il Benfica, sfiorando anche la rete).

Seferovic 5 - Si accende soltanto a inizio ripresa, quando tira fuori dal cilindro una conclusione bella ma non precisa. Assolutamente evanescente per tutto il resto della gara.