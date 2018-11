Le pagelle del Benfica - Rafa Silva impalpabile, Jonas troppo isolato

Risultato finale: Bayern Monaco-Benfica 5-1

Vlachodimos 6 - Si guadagna la sufficienza nonostante le cinque reti subite, si rende protagonista di almeno altri tre interventi che potevano rendere ancora più pesante il passivo per il Benfica.

André Almeida 5,5 - Uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca, per più di un'ora di gioco riesce a limitare le iniziative di Alaba e Ribery. Cala nel finale ma affonda a testa alta.

Conti 4,5 - Parta bene, svetta di testa si traversoni degli esterni del Bayern ma dal secondo gol dei padroni di casa perde la bussola. Lewandowski gli prende il tempo su due calci piazzati e l'ex Colon osserva il polacco battere Vlachodimos.

Ruben Dias 5 - Come del resto il compagno di reparto affonda sotto i colpi degli avanti bavaresi, Lewandowski è il cliente più scomodo senza contare un Robben scatenato. Sbaglia l'approccio con il grande palcoscenico dell'Allianz.

Grimaldo 5 - Serata da incubo per il terzino spagnolo, sulla sua corsia deve fronteggiare un Robben in forma smagliante e va sempre in apnea quando puntato dall'olandese.

Pizzi 5 - Non una prestazione degna delle sue qualità, rimane impallinato nel lungo possesso del Bayern Monaco senza riuscire ad uscirne fuori. Viene sostituito ad inizio ripresa da Rui Vitoria. (Dal 46' Gedson Fernandes 6,5 - Il suo ingresso è da sogno, al primo pallone toccato batte Neuer a coronamento di un'ottima azione).

Fejsa 4,5 - Nella grande serata del Bayern Monaco per tanti altri mediani sarebbe stato difficile fare meglio del serbo, rincorre i portatori di palla bavaresi e viene spesso saltato quando puntato. (Dal 76' Alfa Semedo sv).

Gabriel Appelt Pires 5 - Non riesce ad accendere la luce del Benfica, l'ex Juventus e Spezia gestisce pochissimi palloni sulla trequarti. La copia sbiadita del calciatore che tutti conosciamo.

Rafa Silva 4,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più, spesso nascosto dietro Alaba. Quando riceve pecca di personalità, non punta mai l'uomo finendo per risultare impalpabile nell'economia della partita.

Jonas 5,5 - Abbandonato al suo destino per tutto il corso della prima frazione, quando partecipa all'azione ha i mezzi per rendersi pericoloso. Suo l'assist per la prima rete in Champions League di Gedson Fernandes ma viene spesso isolato dai compagni. (Dal 59' Seferovic 5 - Tocca pochissimi palloni dopo il suo ingresso in campo, mai veramente in partita).

Cervi 5 - L'argentino non riesce quasi mai ad impensierire il terzino avversario Rafinha, spesso arretra quasi sulla linea dei difensori per dare una mano a Grimaldo sulle continue iniziative del solito Robben.