Le pagelle del Benfica - Vlachodimos migliore in campo, male Gedson

Risultato finale: Ajax-Benfica 1-0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vlachodimos 7 - Il gol subito al 90' è una beffa. Anche perché si inventa tre grandi parate che salvano il risultato. Ma il giudizio non cambia, ha giocato una partita praticamente perfetta.

André Almeida 6 - Limita molto bene Tadic, con tutte le armi a disposizione. Sbaglia soltanto nel finale, dove si fa trovare fuori posizione.

Conti 6 - Gioca una partita incredibile, annientando Dolberg. Ma quell'errore nel finale è decisivo: cerca l'anticipo, ma sbaglia tutto e regala un cioccolatino a Neres.

Jardel 6 - Come il compagno di reparto sbaglia davvero poco, il gol nel finale era evitabile. Ma ovviamente è più merito degli avversari che demerito suo.

Grimaldo 5 - Su Tadic chiude molto bene e non rischia. Quando arriva Ziyech dalla sua parte diventa matto.

Pizzi 6 - Molto bene in fase di non possesso, ma in alcuni casi è troppo frenetico. Soprattutto nella gestione dei contropiedi. (Dall'78' Gabriel s.v.).

Fejsa 5.5 - Esagera troppo nel possesso palla, si affida poco ai compagni. Bene in fase di contenimento, dove intercetta diversi palloni. Ma non basta.

Gedson Fernandes 5 - Si vede poco, male anche nell'atteggiamento. Quando dovrebbe portare pressing, corricchia. Quando dovrebbe inserirsi perde spesso il tempo di gioco.

Salvio 6 - Qualche buona giocata, soprattutto in affondo. Se Tagliafico gli concede spazio lui va, ma deve dare qualcosa di più.

Seferovic 5.5 - Due tiri pericolosi, poi nulla di più. Viene servito poco, ma quando gli arriva la palla è troppo macchinoso.

Rafa Silva 6.5 - Nel primo tempo è un moto perpetuo, non si ferma mai. Nella ripresa cala: da quando smette di creare calcio, il Benfica si spegne. (Dal 90' Cervi s.v.).