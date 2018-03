Le pagelle del Bilbao - Nervi tesi per Aduriz, male Lekue e De Marcos

Risultato finale: Athletic Club-Marsiglia 1-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Herrerin 6 - Non può nulla sul calcio di rigore e sul destro piazzato di Ocampos, una buona parata in tuffo invece sullo stesso argentino nel primo tempo.

De Marcos 5 - Per buona parte del primo tempo spinge sulla corsia destra, nel secondo naufraga quando viene puntato da Ocampos. L'ex Milan lo salta con troppa facilità nell'azione del raddoppio francese.

Alvarez 6 - Corre pochi pericoli dalle sue parti fino all'infortunio che lo costringe a lasciare il campo. Sfortunato il centrale di Ziganda. (Dal 45' Nunez 6 - Prova a tenere in piedi il reparto arretrato, concede poco spazio a Payet nella ripresa).

Etxeita 5,5 - Mitroglou non è uno dei clienti più comodi, il difensore basco a volte lascia troppo spazio al centravanti greco in area di rigore.

Lekue 5 - Commette il fallo, anche ingenuo, in area di rigore che regala il penalty al Marsiglia. Intervento che incide sul suo rendimento, male nella seconda frazione.

Benat 6 - Uno dei pochi a salvarsi nella disfatta del San Mames, dispensa palloni per i compagni provando a servire al meglio Aduriz. Pericolosi i suoi calci piazzati. (Dal 81' Vesga sv).

Iturraspe 5,5 - Serve filtro a centrocampo ma oggi non è in grandissima giornata, perde il duello con il pari ruolo avversario Luiz Gustavo.

Williams 6 - Si prende anche un giallo evitabile per un fallo di frustrazione ai danni di Payet, sbatte spesso contro Amavi senza riuscire a rendersi mai pericoloso. Magre consolazione il gol fortunoso del secondo tempo.

Mikel Rico 6 - Recuperato in extremis per questa sfida per sostituire lo squalificato Raul Garcia, si fa male quasi subito ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. (Dal 23' Susaeta 5 - Entra in campo a freddo ma non si fa praticamente mai vedere, prestazione da dimenticare per il trequartista basco).

Cordoba 6 - Uno dei più giovani in campo ci mette la buona volontà sulla corsia mancina, da un suo traversone nasce l'unica occasione pericolosa del primo tempo con il colpo di testa di Aduriz.

Aduriz 4,5 - Alla vigilia aveva caricato la sfida ma nonostante l'esperienza si fa tradire dalla tensione, si prende prima un giallo per proteste e poi nella seconda frazione per un intervento inutile ai danni di Ocampos. Il protagonista mancato del San Mames.